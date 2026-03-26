Die Empfehlungen der EFK setze die Ruag konsequent um und ordne, wo nötig, wirksame Massnahmen an, hiess es in der Mitteilung vom Donnerstag weiter. So habe das Unternehmen im Berichtsjahr unter anderem eine neue Organisationsstruktur umgesetzt und die Compliance-Prozesse, die Einhaltung der Richtlinien, von externen Experten prüfen und bewerten lassen.