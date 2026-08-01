Roos, der für seinen Auftritt in der Mittagshitze direkt aus den Ferien angereist war, verbreitete aber nicht nur militärischen Ernst. So gab er auch einen Soldaten-Witz zum Besten: «Berner sind die besten Soldaten. Stirbt ein Berner auf dem Schlachtfeld, kämpft er noch zwei Tage weiter, bis er es merkt.»