Die Schweiz müsse deshalb Systeme beschaffen, die getestet und weiterentwickelt werden könnten. Neue Technologien würden laufend integriert. Armee und Armasuisse arbeiteten gemeinsam mit ETH, EPFL und Start-ups an eigenen Lösungen für Angriffs- und Abwehrdrohnen. Erste Prototypen soll es laut Roos bald geben, anschliessend würden diese getestet. «Unser Ziel ist es, 2027 die Industrieproduktion zu starten», sagte er.