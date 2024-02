Armenien lässt seine Mitgliedschaft im russisch geführten Militärbündnis OVKS (Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit) ruhen. Das teilte Ministerpräsident Nikol Paschinjan in einem Interview mit. Das Bündnis hätte mit Blick auf sein Land seine Aufgaben nicht erfüllt, vor allem in den Jahren 2021 und 2022. «Das konnten wir nicht einfach so hinnehmen», sagte Paschinjan im Gespräch mit dem TV-Sender France 24 vor allem mit Blick auf Aserbaidschan. Der Regierung in Baku warf er vor, einen neuen Angriff auf Armenien vorzubereiten. Die azerbaidschanische Regierung wies dies am Freitag zurück.