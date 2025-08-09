Trump: «Haben es endlich geschafft, Frieden zu schliessen»

Trump will die früheren Sowjetrepubliken im Südkaukasus - das demokratische Armenien und das seit 22 Jahren von Aliyev autoritär geführte Aserbaidschan - zu einem dauerhaften Frieden führen. Er erklärte während der Zeremonie mit Paschinjan und Aliyev, dies sei mit dem Treffen im Weissen Haus bereits gelungen. «Wir haben es endlich geschafft, Frieden zu schliessen», sagte Trump. «Die Länder Armenien und Aserbaidschan verpflichten sich, alle Kämpfe für immer einzustellen.» Er habe «keinen Zweifel», dass beide künftig «grossartige Beziehungen» pflegen würden. «Und wenn nicht, ruft mich an, dann werde ich das in Ordnung bringen», scherzte der US-Präsident. Aliyev und Paschinjan nickten.