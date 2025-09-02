Unlimited gilt als einer der Höhepunkte der Basler Art und zeigt grossformatige Installationen, Skulpturen und aufwendige Videoarbeiten, die den Rahmen klassischer Messestände sprengen. Die Art-Basel-Leitung lobte Katribs Gespür für aktuelle gesellschaftliche Themen und ihre visionäre Haltung. Jüngst realisierte sie Retrospektiven von Simone Fattal und Jumana Manna in New York. Die Messe Art Basel findet vom 18. bis 21. Juni 2026 in Basel statt, die Vorschautage sind am 16. und 17. Juni.