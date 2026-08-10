Vontobel nennt die schwache Entwicklung in Deutschland als Hauptbelastung für Aryzta. Dort gingen die Umsätze im ersten Halbjahr um rund 10 Prozent zurück, wodurch der Konzern organisch insgesamt 2,7 Prozent einbüsste. Der Umsatzrückgang sowie einmalige Restrukturierungskosten hätten auch die Marge belastet. Entscheidend sei nun, dass Aryzta rasch wieder zu organischem Wachstum zurückfinde, so der Experte.