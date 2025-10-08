Während zuvor eine Margensteigerung in Aussicht gestellt wurde, deutet die neue Prognose laut der UBS jedoch auf einen Rückgang um rund einen Prozentpunkt hin. Vontobel errechnete einen Rückgang um etwa 2 Prozentpunkte in der zweiten Jahreshälfte. Grund sind laut den Anaylsten wohl Kostenüberschreitungen und Verzögerungen bei Effizienzprogrammen. Sie äusserten sich allerdings überrascht ob der Korrektur, da die Prognose erst im August bestätigt worden war.