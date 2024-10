Dass das Unternehmen gewachsen ist, beurteilen die Analysten hingegen positiv. Aryzta habe «erwartungsgemäss» eine solide Erholung der Verkaufsvolumen gezeigt, heisst es etwa in einem Kommentar von Vontobel. Die Volumenentwicklung werde in den kommenden zwei Jahren zudem von den neuen Kapazitäten in der Schweiz, in Malaysia und in Deutschland profitieren, ergänzt der Analyst der ZKB. Ausserdem befinde sich der «wichtigste Fastfoodketten-Kunde» (McDonalds) weiter auf «leichtem Erholungskurs».