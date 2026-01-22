Die Aktien von Aryzta sind am Donnerstag mit starken Gewinnen in den Börsenhandel gestartet. Der Backwarenkonzern hat in einem Trading Update verlauten lassen, seine im Oktober gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr 2025 erreicht oder gar übertroffen zu haben. Das Management erwartet nun fürs laufende Jahr weiteres organisches Wachstum.