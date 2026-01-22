Der Backwarenkonzern hat in einem Trading Update verlauten lassen, seine im Oktober gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr 2025 erreicht oder gar übertroffen zu haben. Das Management erwartet nun fürs laufende Jahr weiteres organisches Wachstum. Um 10.00 Uhr steigt der Kurs in einem ebenfalls positiven Gesamtmarkt um 10,5 Prozent auf 55,00 Franken. Die Aktie machte damit Terrain gut, aber sie steht noch weit entfernt vom letztjährigen Mehrjahreshoch von 87 Franken.