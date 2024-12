Der als CEO bald abtretende Urs Jordi hatte erst diese Woche in einem Interview mit AWP gesagt, dass er im Bereich KI in seiner gut vierjährigen Amtszeit gerne mehr erreicht hätte. Man habe zwar in diesem Bereich einige Projekte angestossen, sei damit aber «ein, zwei Jahre zu spät dran», sagte er. Aber zuerst habe man das Unternehmen retten müssen.