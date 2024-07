In Börsenkreisen wird die Ernennung von Schai durchwegs positiv beurteilt. Er sei eine «in vielerlei Hinsicht ideale Besetzung», heisst es etwa in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank, welche dabei unter anderem auf die grosse Erfahrung von Schai bei Aryzta und Hiestand verweist. Die Aktie fällt indes im frühen Geschäft um rund 1,5 Prozent zurück. In Markkreisen wird dies mit Gewinnmitnahmen begründet, nachdem der Titel in der Vorwoche knapp 5 Prozent angezogen hatte.