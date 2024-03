Im neuen Jahr soll das Wachstum - Aryzta erwartet ein tiefes bis mittleres einstelliges organisches Plus - nun aber wieder stärker von Volumen und Mix getrieben sein. «Preiserhöhungen werden nach wie vor notwendig sein, aber deutlich moderater», erklärte Firmenchef Urs Jordi gegenüber AWP. So seien etwa die Zunahmen für Rohstoffe wie Kakao oder Butter oder auch Energiekosten nicht mehr ganz so markant wie bis anhin. In anderen Bereichen, etwa bei den Löhnen, blieben die Steigerungen weiterhin hoch.