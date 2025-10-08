Mit dem Abgang des CEO passte der Konzern mit einem Jahresumsatz von knapp 2,2 Milliardne Euro und rund 7700 Beschäftigten auch seine Prognose an. Das organische Umsatzwachstum soll 2025 zwar weiter im tiefen bis mittleren einstelligen Prozentbereich liegen, das Betriebsergebnis (EBITDA) aber nur noch mindestens 300 Millionen Euro erreichen - nach 321 Millionen im Vorjahr.