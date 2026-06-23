Finanzielle Angaben zur Übernahme machte Aryzta nicht. SEB vertreibt Tiefkühlprodukte im Südwesten Frankreichs und ist seit 1991 unabhängiger Exklusivdistributor für die Marken Aryzta, Coup de Pates und La Carte d'Hubert in Bordeaux und Umgebung, wie der Backwarenkonzern am Dienstag mitteilte.
Das Unternehmen beschäftigte eine «mittlere zweistellige Zahl an Mitarbeitenden», sagte ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Die Transaktion erfolge im Rahmen einer Nachfolgelösung, der Umsatz- und Gewinnbeitrag von SEB sei für Aryzta «nicht materiell».
Mit dem Zukauf wolle Aryzta die Vertriebsplattform von Coup de Pates in Frankreich ausbauen. Zudem soll das Geschäft in der Region Bordeaux gestärkt werden.
An der Börse wirft der Deal keine grossen Wellen. Aryzta legen um 10.10 Uhr um 0,1 Prozent zu.
yz/rw
(AWP)