Finanzielle Angaben zur Übernahme machte Aryzta nicht. SEB vertreibt Tiefkühlprodukte im Südwesten Frankreichs und ist seit 1991 unabhängiger Exklusivdistributor für die Marken Aryzta, Coup de Pates und La Carte d'Hubert in Bordeaux und Umgebung, wie der Backwarenkonzern am Dienstag mitteilte.