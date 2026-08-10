«Das erste Halbjahr war herausfordernd, doch wir haben die Massnahmen zur Kostenoptimierung beschleunigt, um die Profitabilität zu schützen», wird Verwaltungsratspräsident und Interims-CEO Urs Jordi in der Mitteilung zitiert. Zusammen mit der guten Planbarkeit der wichtigsten Inputkosten stärke dies die Zuversicht, die Profitabilitätsziele für das Gesamtjahr zu erreichen.