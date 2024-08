In den Monaten Januar bis Juni ging der Umsatz um 0,5 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro zurück, wie es am Montag in einer Mitteilung hiess. Organisch verblieb ein Minus von 0,7 Prozent, wobei vor allem negative Preis- und Produktmix-Effekte belasteten, während die Volumen stabil blieben.