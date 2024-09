Der Backwarenhersteller Aryzta hat die Tilgung der verbleibenden 325,4 Millionen Franken einer Hybridanleihe beschlossen. Wie bereits im August angekündigt, werde die Anleihe zum Zinszahlungstermin am 25. Oktober 2024 unwiderruflich und in voller Höhe zurückbezahlt, teilte das Unternehmen am Montag mit.