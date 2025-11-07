Das hat die Ärztekammer - das oberste Organ des Berufsverbands - an ihrer Sitzung vom Donnerstag beschlossen, wie die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) mitteilte. Die FMH unterstütze damit das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF), das für die Vergabe der Titel zuständig ist.