Insbesondere in Gebäuden kamen asbesthaltige Produkte zum Einsatz. In Böden, Wänden, Decken, Dächern, Fassaden, Fenster. In den Heizungen, Elektroinstallationen und Isolationen. Etwa in Form von Asbestzement oder Fugenkleber. Auch Bremsbeläge waren lange Zeit aus Asbest und sogar in Zahnpasta war teilweise Asbest enthalten. Im Jahr 1989 beschloss die Schweiz als eines der ersten Länder weltweit ein Asbest-Verbot, das 1990 in Kraft trat. Verboten ist seither sowohl die Einführung, als auch die Herstellung asbesthaltiger Produkte.