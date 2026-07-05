Wie auf der Webseite des Flughafens von Catania zu sehen war, wurden mehrere Flüge gestrichen, darunter auch eine Verbindung nach Berlin. Andere Maschinen konnten mit Verspätung starten, andere wiederum mussten nach Palarmo umgeleitet werden. Für einzelne Verbindungen wurde zunächst auf eine Entscheidung der Fluggesellschaft gewartet, wie zu verfahren ist./rme/DP/zb