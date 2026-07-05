Wegen eines starken Ascheausstosses des Vulkans Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist der Flugverkehr am Flughafen Catania derzeit stark eingeschränkt. Nach Angaben der Flughafenbetreibergesellschaft SAC wurde der Luftraum in einem bestimmten Bereich, der von der südlich ziehenden Aschewolke betroffen ist, bis 19.00 Uhr geschlossen. Bis etwa 21.00 Uhr sollen nur fünf Flüge pro Stunde auf dem Airport landen dürfen.