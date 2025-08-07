Analystenmeinungen zu Ascom Hldg sind gemischt. Positiv wird hervorgehoben, dass die erwartete Dividende von 3,2 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt und durch die prognostizierten Gewinne gut gedeckt wird. Zudem hat der Aktienkurs in den letzten vier Wochen den STOXX600 um 13,4 Prozent übertroffen, was auf eine kurzfristige Stärke hindeutet.