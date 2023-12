Die Aktien von Ascom befinden sich am Mittwoch auf Tauchstation. Das auf spitalinterne Kommunikation spezialisierte Technologieunternehmens hat am Vorabend die Umsatzerwartung für das Gesamtjahr gesenkt. Begründet wurde dies mit einer im zweiten Semester schwächer gewordenen Marktlage und mit Projektverzögerungen. Ausserdem sei die Umsetzung des Auftragsbestands langsamer als erwartet erfolgt. Weiter hat das Unternehmen den Abgang des Finanzchefs per Mitte März 2024 angekündigt.

06.12.2023 10:33