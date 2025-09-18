Zu einer Veränderung kommt es auch im Verwaltungsrat. So soll Laurent Dubois an der nächsten Generalversammlung zum neuen Präsidenten gewählt werden. Er ist seit 2020 Mitglied des Gremiums und soll nun die Aufgabe von Valentin Chapero Rueda übernehmen. Der Verwaltungsrat soll gleichzeitig von sechs auf fünf Mitglieder verkleinert werden.