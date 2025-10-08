Aseol beschäftigt rund 40 Mitarbeitende. Neben der Metallbearbeitungsindustrie bedient es auch Firmen in den Bereichen Medizintechnik, der Automobilindustrie sowie in der Halbleiter- und Pharmaindustrie. Der Hauptsitz soll in Reiden LU bleiben.
Mit dem Zukauf wolle Fuchs «seine Präsenz im Schweizer Markt weiter ausbauen» und seine Wachstumspläne vorantreiben. Zum Kaufpreis wurden in der Mitteilung keine näheren Angaben gemacht.
Unter Fuchs Swiss Lubricants waren bereits zuvor die übernommenen Schweizer Firmen Lubcon und Strub zusammengeführt worden.
cg/jb
(AWP)