In kürzeren Militäraktionen danach besetzte Baku auch etwa 150 Quadratkilometer armenisches Staatsgebiet. Armenien hat nun den UN-Sicherheitsrat und Russland zu Massnahmen aufgerufen. Es seien «klare und eindeutige Schritte zur Beendigung der aserbaidschanischen Aggression» nötig, heisst es in einer von armenischen Medien am Dienstag verbreiteten Mitteilung des Aussenministeriums in Eriwan.