Das bedingte Aktienkapital im Zusammenhang mit dem Beteiligungsprogramm soll laut dem Antrag des Verwaltungsrats auf 4,8 Millionen Franken von heute 2,0 Millionen erhöht werden, wie der am Donnerstag veröffentlichten GV-Einladung zu entnehmen ist. Des Weiteren soll das bedingte Aktienkapital im Zusammenhang mit Finanzierungszwecken auf 2,4 Millionen Franken von heute 1,0 Millionen heraufgesetzt werden.