Einer Mitteilung vom Freitag zufolge wurde bereits mit den Vorbereitungen begonnen, vier der 18 Althoff Hotels noch in diesem Jahr an das Programm von GHA Discovery anzubinden. Verlaufe die Startphase erfolgreich, sollen weitere Hotels folgen. Zu den vier Hotels gehören das Althoff St. James's Hotel & Club in London sowie die Althoff Villa Belrose in Saint Tropez. Die anderen beiden Häuser sollen in Kürze bekannt werden.