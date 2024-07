Der Chipausrüster ASML rechnet zwar nach einem Zuwachs im zweiten Quartal auch im laufenden Jahresviertel mit mehr Umsatz. Allerdings könnten ausgerechnet die guten Geschäfte in China negative Folgen haben. So könnte die US-Regierung eine Verschärfung der Exportkontrollen für bestimmte Chiptechnologien nach China anstreben, um Pekings Fortschritte bei der Halbleiterfertigung zu verlangsamen. Die Aktien fielen, obwohl das Unternehmen im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal deutlich mehr Aufträge an Land gezogen und die Schätzungen übertroffen hat.