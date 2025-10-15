Der Chipausrüster ASML hat im dritten Quartal überraschend viele Aufträge ergattert. Das Neugeschäft ging in dem Jahresviertel zwar auf 5,4 Milliarden Euro zurück, nach gut 5,5 Milliarden im Vorquartal, wie der Hersteller von Lithographiesystemen am Mittwoch im niederländischen Veldhoven mitteilte. Damit übertraf ASML aber deutlich die Erwartungen der Analysten. Während der Konzern die Ziele für das Gesamtjahr bestätigten, soll der Umsatz im kommenden Jahr mindestens auf dem Niveau von 2025 liegen. Am Aktienmarkt kam dies gut an: Die Aktie legte deutlich zu.