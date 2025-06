Die ASML-Aktie verzeichnete kürzlich einen Rückgang, wobei der Preis am 8. April 2025 bei 798,09 Dollar schloss, was einem Rückgang von 2,10 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Diese Bewegung folgt auf eine positive Entwicklung seit Jahresbeginn, die einen Anstieg von 17,63 Prozent zeigt. Trotz dieser positiven langfristigen Performance bleibt die Aktie unter dem 52-Wochen-Hoch von 1'110 Dollar, das am 12. Juli 2024 erreicht wurde.