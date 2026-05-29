Die Prämieneinnahmen der Gruppe legten auf 3,8 Milliarden Franken zu nach 3,5 Milliarden ein Jahr zuvor. Dazu steuerte die Grundversicherung 3,5 Milliarden bei. Die bezahlten Leistungen stiegen ebenfalls, und zwar auf 3,0 Milliarden. Zudem nahm der Aufwand für den Risikoausgleich auf 530,7 Millionen zu.