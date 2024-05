Grundversicherung verliert an Terrain

Eine zusätzliche repräsentative Comparis-Umfrage bei 1035 Personen im April 2024 ergab ausserdem, dass nur noch 24 Prozent der befragten Erwachsenen in der Schweiz in der Grundversicherung das Standardmodell mit freier Arztwahl haben. Dieser Wert sei per 2024 nach dem zweiten Prämienschock in Folge signifikant ins Rutschen geraten. Zuvor habe er über längere Zeit 30 Prozent betragen.