Nach 50 Jahren müssten auf den benannten Autobahnabschnitten Kunstbauten wie Brücken, Unter- und Überführungen sowie Tunnels umfassend erneuert und an die geltenden Normen angepasst werden. Zudem investiere der Bund in intelligente Anlagen wie beispielsweise Tunnelsteuerungen oder Verkehrsmanagementsysteme, die den Verkehr sicherer und flüssiger machen sollen.