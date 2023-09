Auf der San-Bernardino-Route in Graubünden löste die Sperrung laut dem Bündner Tiefbauamt am Sonntagnachmittag einen Stau auf der A13 im Domleschg aus, wie er sonst an Ferienspitzentagen vorkommt. Sollte der Gotthard-Tunnel am kommenden Wochenende noch gesperrt sein, wollen die Behörden eine Verkehrsdosierung einsetzen, die für solche Spitzentage entwickelt wurde.