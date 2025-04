Den Konzern hätte ein Gutachten der Zollbehörde der Stadt Shenzen über mutmasslich nicht gezahlte Einfuhrsteuern in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar erreicht - diese stünden vermutlich im Zusammenhang mit dem Brustkrebsmittel Enhertu, teilte Astrazeneca am Dienstag zur Vorlage seiner Quartalszahlen mit. Sollte der Konzern tatsächlich belangt werden, sei auch eine Strafe in bis zu fünffacher Höhe dieses Betrages möglich, hiess es weiter.