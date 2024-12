Der britische Pharmakonzern Astrazeneca darf sein Lungenkrebsmedikament Tagrisso in der EU in einer weiteren Indikation verkaufen. Die Europäische Kommission habe das Medikament zur Behandlung einer fortgeschrittenen Form des nicht-kleinzelligen Lungenkrebses mit bestimmten Genmutationen zugelassen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Aktien legten kurz nach dem Handelsstart in London um rund ein halbes Prozent zu.