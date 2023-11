So kündigte der Konzern am Donnerstag parallel zur Zahlenvorlage einen Lizenzdeal mit dem Unternehmen Eccogene an, den sich Astrazeneca bis zu 2 Milliarden Dollar kosten lässt. Die Chinesen forschen an einem Medikament auf Basis der GLP-1-Technologie unter anderem gegen Diabetes vom Typ 2 und gegen krankhaftes Übergewicht (Adipositas).