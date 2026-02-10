Der Pharmakonzern Astrazeneca stellt sich nach einem schwungvollen Jahr 2025 auf weiteres Wachstum ein. 2026 soll der Umsatz zu konstanten Wechselkursen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zulegen, teilte der Hersteller am Montag in Cambridge mit. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um einen niedrigen zweistelligen Prozentbetrag anziehen - und damit ähnlich stark wie im Vorjahr. Die Aktien legte am Vormittag um 0,3 Prozent zu.