Im März verliessen zudem 989 Personen die Schweiz kontrolliert oder wurden in ihr Herkunftsland oder einen Drittstaat rückgeführt. Weiter wurde der Schutzstatus S für Ukrainerinnen und Ukrainer in 914 Fällen beendet. Insgesamt wurde der Schutzstatus S laut dem SEM seit seiner Aktivierung und Stand Ende März 2024 in 22'136 Fällen beendet. In 4087 Fällen ist die Beendigung in Prüfung.