Am Dienstag war ein Versuch der EU-Kommission gescheitert, in Libyen Gespräche mit Vertretern der beiden verfeindeten Regierungen im Westen sowie im Osten des Landes zu führen. Die von Migrationskommissar Magnus Brunner angeführte Delegation musste ihre Reise vorzeitig abbrechen. «Die geplanten Treffen in Bengasi konnten letztlich nicht stattfinden», teilte Brunner auf X mit. Ein Kommissionssprecher nannte als Grund «protokollarische Probleme». Die Ost-Regierung warf der Delegation vor, nach Ankunft in Bengasi gegen «diplomatische Regeln» verstossen zu haben und ohne Erlaubnis eingereist zu sein.