Austausch von Know-how und Cyberabwehr

Man habe vereinbart, technisches Wissen auszutauschen, um «Schwärme unbemannter Fahrzeuge (Drohnen) sowie unbemannter Unterwasserfahrzeuge bekämpfen zu können», sagte Dendias. Zudem solle die Zusammenarbeit bei der Abwehr von Bedrohungen im Cyberraum ausgebaut werden. Sein Amtskollege Katz warnte vor Versuchen, in der Region neue Imperien zu errichten - solche Vorhaben seien zum Scheitern verurteilt.