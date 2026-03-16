Atlas Air wird zur Grosskundin für neuen Airbus-Frachtjet
Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus hat den bisher grössten Auftrag für seinen neuen Frachtjet A350F erhalten. Atlas Air Worldwide, der Mutterkonzern der Frachtfluggesellschaft Atlas Air aus den USA, habe 20 Maschinen des Typs bestellt, teilte der Dax-Konzern am Montag in Toulouse mit. Mit der Frachtversion des Passagierjets A350 will Airbus die Vorherrschaft des US-Flugzeugbauers Boeing bei den grossen Frachtflugzeugen brechen. Die A350F soll im Jahr 2027 in den Liniendienst gehen./stw/men
16.03.2026 17:05
