Hinzu kommt, dass die Not der Touristen von Geschäftemachern ausgenutzt wird. Der italienische Schauspieler Filippo Laganà berichtete auf Instagram, dass für den Shuttlebus von Catania nach Palermo - etwa 200 Kilometer - ein Preis von 700 Euro verlangt werde. Die Intercity-Züge von der Insel nach Rom - etwa zehn Stunden, auch über eine Fähre - sind auf Tage ausgebucht. Zudem gibt es in solchen Zügen keinen Speisewagen und nicht einmal Trinkwasser im Verkauf. Aus Rom gehen viele internationale Flüge ab.