Das nordische Land will seine strikten Regeln im Umgang mit Atomwaffen lockern, wie der finnische Rundfunk berichtete. Derzeit herrscht dort ein Verbot der Herstellung, Lagerung, Einfuhr und des Transports von Atomwaffen zu Land, See und in der Luft. Bei den Überlegungen geht es vor allem darum, ob Helsinki den Transport von Atomwaffen anderer Nato-Staaten durch sein Territorium erlauben soll.