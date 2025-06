Vom weltweiten Gesamtbestand von schätzungsweise 12'241 Sprengköpfen im Januar 2025 befanden sich etwa 9614 in militärischen Lagerbeständen für den potenziellen Einsatz. Demnach wurden schätzungsweise 3912 dieser Sprengköpfe mit Raketen und Flugzeugen eingesetzt, der Rest befand sich in zentralen Lagern. Etwa 2100 der eingesetzten Sprengköpfe wurden auf ballistischen Raketen in hoher Alarmbereitschaft gehalten. Nahezu alle diese Sprengköpfe gehörten Russland oder den USA, aber China darf nun einige Sprengköpfe in Friedenszeiten auf Raketen aufbewahren.