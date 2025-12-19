Die Ende 2022 vom Betreiber eingereichten Unterlagen zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung (PSÜ) zeige, dass sich das AKW Leibstadt in einem sicherheitstechnisch guten Zustand befinde und die Voraussetzungen für einen sicheren Langzeitbetrieb erfülle. Dies hält das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) in seiner am Freitag veröffentlichten Stellungnahme fest.