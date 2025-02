US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Februar erneut für ein «nukleares Friedensabkommen» mit dem Iran geworben. Teherans Aussenminister Abbas Araghtschi deutete zunächst Gesprächsbereitschaft an, doch kurz darauf lehnte Irans oberster Führer Ali Chamenei Verhandlungen mit Trump kategorisch ab. In den vergangenen Monaten führten Deutschland, Frankreich und Grossbritannien ohne die Vereinigten Staaten Gespräche über ein mögliches neues Abkommen. Die jüngste Runde fand am Montag in Genf statt.